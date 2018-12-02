Лукашенко: отношения Беларуси и ОАЭ приобретают стратегический характер

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифу бен Заида аль-Нахайяна и народ этой страны с национальным праздником - Днем создания федерации. Об этом БЕЛТА сообщили в
"С удовлетворением отмечаю, что год за годом отношения между нашими государствами углубляются и приобретают стратегический характер, - отметил глава государства. - Уверен, что совместными усилиями мы сумеем открыть новые горизонты взаимовыгодного сотрудничества".
Президент Беларуси также направил поздравительные послания наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну, вице-президенту и премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму.-0-
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