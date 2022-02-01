Лукашенко: отношения Беларуси и Египта стали примером настоящей партнерской кооперации

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси c 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства отметил, что за короткий период Беларусь и Египет прошли значительный путь, достигнув существенного прогресса в развитии двусторонних контактов и расширении взаимодействия на международной арене. "Это подтверждает особый характер белорусско-египетского диалога, который стал примером настоящей партнерской кооперации, ориентированной на будущее", - говорится в поздравлении.
Президент упомянул о плодотворных переговорах двух лидеров в Минске и Каире, придавших важный импульс углублению дружественных связей, содействовавших выявлению новых перспективных направлений сотрудничества в разных отраслях.
"Убежден в дальнейшей успешной совместной работе по укреплению межгосударственных отношений на пользу народов двух стран", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Абдель Фаттаху аль-Сиси здоровья и осуществления всех планов, а жителям Египта - стабильности и благополучия.-0-