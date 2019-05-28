Лукашенко: отношения Беларуси и Казахстана всегда будут хорошими и добрыми

28 мая, Нур-Султан /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Отношения Беларуси и Казахстана всегда будут хорошими и добрыми. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Местом проведения встречи стала резиденция "Акорда", передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается наших отношений, они всегда будут хорошими, всегда будут добрыми, и я нисколько не сомневаюсь, что мы сможем и добавить в наших отношениях", - подчеркнул глава белорусского государства.

Александр Лукашенко отметил, что недавно принимал посла Казахстана в Беларуси и прямо ему сказал о конкретных серьезных направлениях, по которым стороны могут продвинуться в развитии сотрудничества.

Товарооборот Беларуси и Казахстана в прошлом году достиг почти $900 млн, увеличившись на 30% к уровню 2017 года. При этом белорусский экспорт превысил $783 млн. В первом квартале 2019 года объемы взаимной торговли упали примерно на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го. Товарооборот составил $171,5 млн. Сальдо для Беларуси сложилось положительное в размере $121,7 млн.

В Казахстан поставляются молоко и молочные продукты, тракторы и седельные тягачи, мебель, грузовые автомобили, лекарства, замороженная говядина, сахар, мясные продукты. Беларусь импортирует нефтепродукты, каменный уголь, рельсы, прокат из нелегированной стали, нефтяные газы, семена льна, хлопковое волокно, лук, чеснок.

Объем торговли услугами в 2018 году сложился в размере более $153 млн, экспорт - $99 млн, импорт - $54,2 млн.

В 2018 году объем казахстанских инвестиций в экономику Беларуси превысил $18,8 млн (рост в 4,8 раза), из них прямые инвестиции - $18,3 млн.

Товаропроводящая сеть белорусских предприятий в Казахстане включает более 40 компаний, созданных с привлечением белорусского капитала, а также более 170 субъектов дилерской сети. Функционируют восемь совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования (ОАО "БелАЗ", ОАО "МТЗ", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "МАЗ", ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш" и другие). В Казахстане работают 256 организаций с белорусским участием, в Беларуси действует 45 предприятий с казахстанским капиталом.

Основополагающим документом практического взаимодействия является дорожная карта развития двустороннего сотрудничества между правительствами Беларуси и Казахстана на 2019-2020 годы.

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