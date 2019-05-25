Лукашенко: отношения между Беларусью и Иорданией имеют большой потенциал для плодотворного развития

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллу II и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что отношения между нашими странами имеют большой потенциал для более плодотворного развития. Конструктивное сотрудничество в отраслях промышленности, сельского хозяйства, образования, туризма открывает новые возможности и соответствует общим интересам наших государств", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Абдалле II крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях, а народу Иордании - долгих лет процветания и мира.-0-