Лукашенко: отношения с Китаем непрерывно развиваются в духе железного братства и всепогодной дружбы

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и жителей этой страны с национальным праздником - Днем провозглашения КНР. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Под вашим руководством Китай уверенно движется к построению "общества среднего достатка" и всесторонне модернизированного социалистического государства. Благодаря единству руководства страны и китайского народа достигнуты впечатляющие успехи в социально-экономической и научно-технической сферах", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что двусторонние отношения непрерывно развиваются "в духе железного братства и всепогодной дружбы". "Минск и Пекин последовательно наращивают стратегическое партнерство, реализуют масштабные совместные проекты в экономической, инновационной и гуманитарной областях", - констатировал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Беларусь дорожит дружбой, проверенной испытаниями, основанной на доверии и взаимопонимании. "Убежден, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее укрепление содержательного диалога и плодотворного взаимодействия на благо наших стран", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а китайскому народу - мира, добра и процветания.-0-