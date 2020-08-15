Лукашенко отреагировал на идею выстроить "ланцуг" от Вильнюса до Киева

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об идее выстроить людскую цепь "неравнодушных" от Вильнюса до Киева. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на "Беларусь 1".

"Еще один момент, который не может не настораживать нас (мы также с Президентом Путиным это обсуждали): вы видите не только заявление этих государств, которые находятся на западе от нас, не только их предложение. Но интересная появилась информация сегодня к утру о том, что они хотят выстроить "ланцуг" от Вильнюса до Киева. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях... Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тыс. человек", - сказал глава государства.

"Поручаю Министерству обороны, МВД и КГБ, а также генеральному прокурору осуществить оценку, категорически не допустить подобных действий", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, ясно, на что намекают: "Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона - санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада". "Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с Президентом России договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии", - добавил глава государства. -0-