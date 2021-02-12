12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на предложение убрать из Конституции положение о нейтралитете. Соответствующие заявления он сделал сегодня, подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Был затронут принципиальный вопрос, прежде всего для Президента. Разные люди, военные и невоенные, предлагали конституционно закрепить принцип, противоположный нейтралитету. Нет нейтралитета, и, честно говоря, мы и не проводили курс, который был бы жестко связан с нейтралитетом. Вот такая конституционная норма. Жизнь менялась, и мы вынуждены были подстраиваться, полагая, что нельзя постоянно менять Конституцию. Поэтому, видимо, надо нам обсудить этот вопрос со специалистами и изложить по-иному эти требования", - сказал Александр Лукашенко.

Но прежде нужно принять концепцию национальной безопасности, заявил глава государства. "Обсуждая ее, мы придем к конституционным изменениям в этом плане", - отметил он.-0-

Александр Лукашенко