Лукашенко отреагировал на слухи об эксклюзивности "президентской больницы" в Ждановичах

13 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на слухи в интернете об эксклюзивности так называемой президентской больницы - Республиканского клинического медицинского центра в Ждановичах. Глава государства, отвечая на вопросы студентов и преподавателей медицинских вузов, опроверг информацию о закрытости медучреждения для рядовых граждан, передает корреспондент БЕЛТА.
"Президентская больница! Слушайте, я в этой больнице ни разу не был", - сказал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что любой желающий может получить помощь в этом медцентре, но не за бюджетные деньги, то есть бесплатно, а оплатив услуги.
"Если хотите в так называемой президентской клинике лечиться - хоть завтра, - пригласил глава государства. - Члены правительства, 20 человек, там уже лечатся, и еще несколько тысяч закрепленных".
Президент подчеркнул, что в стране постепенно решается вопрос оснащения медицинских учреждений современным оборудованием, ремонта и модернизации зданий. "И мы проблему эту в основном сняли. Если где-то чего-то не хватает, мы будем дооснащать эти больницы, будем полностью их переделывать", - заверил глава государства.-0-