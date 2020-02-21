21 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил потери Беларуси в 2020 году от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть в $420-430 млн. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с послом Беларуси в России Владимиром Семашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"После переговоров с Путиным и его предложения мы посчитаем сейчас. Это же простой счет - наши потери от уменьшения таможенной пошлины по нефти. И к уровню этого года, при 24 млн т (такой объем поставок российской нефти в Беларусь предусмотрен индикативным балансом на 2020 год. - Прим. БЕЛТА), - это примерно $420-430 млн, которые мы теряем", - сказал Александр Лукашенко.

"Путин предложил, что эти деньги они Беларуси компенсируют. Он признал, что это справедливо", - заявил глава государства.

Он при этом сослался на заявление российского Президента, что компенсация будет произведена за счет российских компаний. "За счет российских компаний, так за счет российских. Но это уже какое-то движение вперед. И в этом направлении будем работать", - добавил белорусский лидер.

Как сообщалось БЕЛТА, суть проводимого в нефтяной отрасли России "налогового маневра" заключается в постепенном сокращении экспортной пошлины и повышении налога на добычу полезных ископаемых. В результате цена нефти для Беларуси растет и в 2024 году сравняется с мировой.

Первый вице-премьер Дмитрий Крутой в интервью БЕЛТА пояснял, что с 1 января 2015 года в России начался первый этап налогового маневра. "Мы, видя, что такая ситуация происходит, провели переговоры, и они согласились тогда для компенсации в 2015 году зачислять в наш бюджет столько пошлин, сколько получится. То есть вот это ограничение - до $1,5 млрд на год - снималось. На один только 2015 год. Из-за того, что тогда резко упала цена на нефть до $50 за баррель, мы получили только $1,3 млрд. То есть снятие этого лимита не сработало и по базовому соглашению мы за эти $1,5 млрд не перепрыгнули", - отметил первый вице-премьер.

По его словам, дальше уже начал работать маневр. Для Беларуси цена нефти из-за этого начала расти. "И получается, что мы с 2016 по 2018 год получили суммарно только $2,3 млрд пошлин. То есть если в первый год - 2015-й - даже в условиях упавшей цены на нефть мы получили $1,3 млрд, то дальше влияние маневра привело к тому, что мы получили только $2,3 млрд за три года. Это в среднем по $700-800 млн. И сейчас где-то примерно такая же сумма, - рассказал Дмитрий Крутой. - И дальше с учетом того, что маневр должен продолжаться, сумма разниц этих таможенных пошлин между нефтью и нефтепродуктами будет "скукоживаться" для нашего бюджета, и мы уже выйдем в 2024 году полностью на мировую цену. Уже нам будет просто без разницы, где покупать - в России или нет".

Сейчас же цена российской нефти для Беларуси примерно на 17% ниже мировой, исключительно на размер пошлины. "А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая", - подчеркивал первый вице-премьер.-0--