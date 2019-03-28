Лукашенко оценил работу белорусской милиции по 10-балльной шкале

28 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает работу милиции в стране недостаточно эффективной. Соответствующие заявления он сделал сегодня, производя кадровые перестановки в системе МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы знаете, что милиция - это основа всей нашей общественной безопасности, борьбы с криминалом. Если эффективно работаете, шевелитесь, будут и результаты, - отметил глава государства. - Но, если абсолютно честно, я не могу сегодня милиции поставить по 10-балльной шкале оценку 9 или 10, и даже 8 с натяжкой. И я лишний раз в этом убедился (это министра касается и госсекретаря), будучи в Могилевской области".

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