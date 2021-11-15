15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отверг обвинения в адрес Беларуси о недопуске гуманитарной помощи на границу беженцам. Глава государства коснулся этой темы сегодня на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу предупредить, что Администрация Президента должна более эффективно реагировать на те события, которые происходят в Беларуси, чтобы наши люди понимали, что там происходит. А то, я смотрю, нас уже обвиняют (особенно поляки), что мы блокируем гуманитарную помощь и не оказываем ее беженцам, которые сконцентрированы на государственной границе", - отметил Александр Лукашенко.

По словам Президента, такие обвинения в адрес белорусской стороны выглядят более чем странно. Особенно, если учесть, что глава государства поручил упорядочить и организовать доставку и распределение гуманитарной помощи беженцам на границе. "Я занимался этим вопросом все выходные. И все вопросы, которые мною были поручены, решены, - заявил он. - Мы и детишек кормим, и беременных женщин. И дрова подвозим, все, что им необходимо".-0-