Лукашенко ответил на упреки беглых оппозиционеров по поводу ВНС

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на упреки беглых оппозиционеров по поводу проведения предстоящего Всебелорусского народного собрания. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на совещании по вопросам совершенствования законодательства, передает корреспондент БЕЛТА.

"На злобу дня: Всебелорусское народное собрание. Это что, новация на сегодняшний день? Нет, оно шестое. И всегда оно давало эффект. И все, кто хотел вести какой-то диалог, они на этих диалоговых площадках внизу встречались, обсуждали. Мы выкристаллизовывали эти мнения и поднимаем их наверх, на Всебелорусское народное собрание. Нас начинают сейчас критиковать: да это не то, да что это за собрание… Кто - беглые прежде всего. Они сбежали и начинают там что-то "плявузгать", как я говорю по-белорусски", - сказал глава государства.

"Чего вы "плявузгаете"? Вы объявили бойкот Всебелорусскому народному собранию. Далее - "альтэрнатыўны сход замежжа". Они вообще отказались признавать это Всебелорусское народное собрание - так называемая оппозиция и беглые. Чего вы сегодня рыдаете? Вы его не признаете. Кто вас будет избирать на это Всебелорусское народное собрание, кто вас туда будет приглашать? Объявили альтернативу - проводите в этом "замежжы" этот "сход", - отметил Александр Лукашенко.

Президент добавил, что на Всебелорусское народное собрание могут быть приглашены в том числе представители оппозиционной точки зрения, если они хотят вести диалог и работать во имя страны. "Делегаты избраны, но если кто-то из политических, оппозиционных - тот, кто хочет разговаривать во имя страны, - мы их пригласим, мы же договорились. Нам скрывать нечего. Общество должно знать нашу позицию", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко заявил, что все больше и больше людей открыто заявляют о своей позиции в поддержку действующего Президента и власти. "И в упрек мне ставят: первое - передайте Президенту, чтобы он больше не говорил, что не хочет быть Президентом. Я это услышал, молчу. От этого мое мнение не поменялось, но говорят люди, мои сторонники, которые поддержали нас. Во-вторых, открыто и честно говорите то, что мы думаем, власть должна открыто говорить, не бояться, не юлить. Мы, наверное, тоже это делаем. В том числе и сегодняшнее совещание", - рассказал белорусский лидер.

Он констатировал, что в Беларуси есть и всегда были люди, которые его не поддерживают, но необходимо считаться с мнением большинства. "Мы знали, что есть люди, их было немало - полмиллиона. Они и раньше (примерно столько) не голосовали за действующего Президента. Точно так произошло и в последние выборы. Но надо ж понимать, что около 6 млн человек проголосовали за действующую власть, за действующего Президента", - резюмировал глава государства.-0-