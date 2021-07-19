Лукашенко ответил на упреки Литвы в причастности Беларуси к нелегальной миграции: "Пусть начинают с себя"

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 19 июля 2021
Минск Переменная облачность +24°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:40 Определены победители национального фестиваля "Огонь молодежных талантов" Общество
17:36 Спасатели нашли заблудившегося в лесу в Червенском районе мужчину Регионы
17:31 "Белгоспищепром" запускает проект по популяризации рапсового масла Экономика
17:16 Политологи: Лукашенко - сильный государственный деятель Европы, умеющий защищать свой народ Политика
16:57 В Минске охранник вывез из ресторана оборудование почти на Br40 тыс. Происшествия
16:48 Транспортная прокуратура выявила нарушения в сфере безопасности полетов воздушных судов в Гомеле Регионы
16:48 Минчанин получил срок за оскорбление правоохранителей из Могилевской области Происшествия
16:47 Первую очередь строительства дороги-дублера в Могилеве планируют закончить к сентябрю Регионы
16:32 В Беларуси в первом полугодии построили 23,9 тыс. квартир Экономика
16:28 Под Борисовом таксиста насильно вывезли в лес и требовали деньги под угрозой поджога Происшествия
16:28 В Индии подтвердили эффективность "Спутника V" против штамма дельта В мире
16:17 Новый учебный корпус Могилевского медколледжа откроется 1 сентября Регионы
16:12 Члены Совета Республики 22 июля проведут единый день приема граждан Общество
16:02 Турция не исключает закрытия границ из-за распространения штамма дельта В мире
16:00 Лукашенко ответил на упреки Литвы в причастности Беларуси к нелегальной миграции: "Пусть начинают с себя" Президент
16:00 Лукашенко о влиянии санкций: мы этого ожидали, готовились и спокойно развиваемся Президент
16:00 В Бобруйске открыли новое поле для мини-футбола Спорт
15:51 Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Столинском районе Происшествия
15:40 Белорусские клубы узнали возможных соперников в квалификации футбольной Лиги конференций Спорт
15:28 Пожар произошел в торговом центре в Истре В мире
15:26 Санэпидслужба Минска за неделю оценила микроклимат на 101 объекте - на трех были замечания Регионы
15:25 Путепровод в Печах отремонтирован и открыт для движения Регионы
15:23 В Карелии горят леса на площади более 4 тыс. га В мире
15:21 В Бобруйске в каркасном бассейне утонул ребенок Происшествия
15:20 МЧС и Белорусская православная церковь подписали соглашение о сотрудничестве Общество
15:20 В Могилевском районе машина вылетела в мелиоративный канал - пострадали 4 человека Происшествия
15:05 Устрицы поставили под угрозу олимпийскую регату в Токио В мире
14:55 Гомельчанин угрожал пистолетом подросткам Происшествия
14:49 Американский баскетболист Кевин Дюрант стал самым высокооплачиваемым участником Игр в Токио Спорт
14:19 Историки БГУ обнаружили предметы бытовой культуры середины І - начала ІІ тыс. н.э. Общество
Все новости
Все новости
Президент
19 июля 2021, 16:00

Лукашенко ответил на упреки Литвы в причастности Беларуси к нелегальной миграции: "Пусть начинают с себя"

Во время интервью
Во время интервью

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia ответил на упреки в адрес Беларуси по поводу причастности к нелегальной миграции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если они (литовцы, поляки, немцы или французы) хотят скрыть истину, можно упрекать Беларусь в том, что мы причастны к этой миграции. Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и ввести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя", - заявил белорусский лидер.

Президент обратил внимание на наличие в Литве группировок преступного характера, чья причастность к нелегальной миграции представляется очевидной.

"Почему они этого не видят? Как только они ликвидируют группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году. Единицы будут. Поэтому пусть начинают работать. Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем, но уже не безвозмездно", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко считает, что с литовской стороны в сложившейся ситуации по меньшей мере странно требовать от Беларуси защиты от нелегальных мигрантов. "Они ввели против нас санкции, они пошли на удушение моей страны, на удушение моего народа. Я - Президент этого народа. Я должен, оценивая ситуацию, предпринимать определенные действия, чтобы народ не удушили, чтобы страну не уничтожили. Предпринимая против белорусского народа подобные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации? Слушайте, по меньшей мере это странно", - убежден Президент.

Глава государства отметил, что организация работы по пресечению на границе противоправных действий, будь то нелегальные миграция, поставки оружия, наркотиков, требует значительных объемов финансирования. "Если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали, так вы не набрасывайте нам на шею петлю", - обратил внимание белорусский лидер.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Лукашенко
Новости рубрики Президент
Александр Лукашенко Лукашенко о влиянии санкций: мы этого ожидали, готовились и спокойно развиваемся
Андрей Мдивани. Фото из архива Лукашенко направил соболезнование родным и близким композитора Андрея Мдивани
Во время интервью Санкции, инцидент с самолетом, отношения с Западом и миграция - подробности интервью Лукашенко Sky News Arabia
Во время интервью Лукашенко дает интервью телеканалу Sky News Arabia
Фото из архива Лукашенко намерен встретиться с руководителями белорусских загранучреждений
Фото из архива Лукашенко: металлургия была и остается делом сильных, трудолюбивых и стойких духом людей
Главное
Во время интервью Санкции, инцидент с самолетом, отношения с Западом и миграция - подробности интервью Лукашенко Sky News Arabia
Лукашенко о влиянии санкций: мы этого ожидали, готовились и спокойно развиваемся
Макей: несмотря на негативные внешние факторы, Беларусь добилась позитивных результатов в экспорте
Летняя выгода в Minsk World! ДО КОНЦА АВГУСТА спешите купить квартиру по старым ценам!
Топ-новости
Лукашенко ответил на упреки Литвы в причастности Беларуси к нелегальной миграции: "Пусть начинают с себя"
Лукашенко намерен встретиться с руководителями белорусских загранучреждений
Члены Совета Республики 22 июля проведут единый день приема граждан
Политологи: Лукашенко - сильный государственный деятель Европы, умеющий защищать свой народ
Щекин: Беларусь стала сакральным противником для всего коллективного Запада
За сутки в Беларуси зарегистрированы 658 пациентов с COVID-19, выписаны 480
Беларусь и Казахстан обсудили новые подходы к госпланированию и прогнозированию
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 20 июля
РЕПОРТАЖ: Улицы "Славянского базара в Витебске" живут в ритме нон-стоп
Две медали выиграли белорусские легкоатлеты в заключительный день ЧЕ среди юниоров в Эстонии
Новое сборочное производство белорусских тракторов должно в сентябре появиться в Молдове
Белорусское радио начинает информационную кампанию в поддержку вакцинации от COVID-19
Государством принимаются все меры для недопущения развития негативных процессов в обществе - Рахманов
Обновить иммунитет, или Когда ревакцинироваться от COVID-19 - интервью
Белорусские гандболистки взяли бронзу молодежного ЧЕ во втором дивизионе
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.