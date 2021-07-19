Лукашенко ответил на упреки Литвы в причастности Беларуси к нелегальной миграции: "Пусть начинают с себя"

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia ответил на упреки в адрес Беларуси по поводу причастности к нелегальной миграции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если они (литовцы, поляки, немцы или французы) хотят скрыть истину, можно упрекать Беларусь в том, что мы причастны к этой миграции. Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и ввести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя", - заявил белорусский лидер.

Президент обратил внимание на наличие в Литве группировок преступного характера, чья причастность к нелегальной миграции представляется очевидной.

"Почему они этого не видят? Как только они ликвидируют группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году. Единицы будут. Поэтому пусть начинают работать. Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем, но уже не безвозмездно", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко считает, что с литовской стороны в сложившейся ситуации по меньшей мере странно требовать от Беларуси защиты от нелегальных мигрантов. "Они ввели против нас санкции, они пошли на удушение моей страны, на удушение моего народа. Я - Президент этого народа. Я должен, оценивая ситуацию, предпринимать определенные действия, чтобы народ не удушили, чтобы страну не уничтожили. Предпринимая против белорусского народа подобные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации? Слушайте, по меньшей мере это странно", - убежден Президент.

Глава государства отметил, что организация работы по пресечению на границе противоправных действий, будь то нелегальные миграция, поставки оружия, наркотиков, требует значительных объемов финансирования. "Если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали, так вы не набрасывайте нам на шею петлю", - обратил внимание белорусский лидер.-0-