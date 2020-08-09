Лукашенко ответил на вопрос, куда может совершить первый визит в случае победы на выборах

9 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос журналистов о том, куда он совершит первый визит в случае победы на выборах, передает корреспондент БЕЛТА. Глава государства подчеркнул, что поедет туда, куда его пригласят. "Я не напрягаюсь по поводу своих первых визитов, - отметил Президент. - Не первый год буду президентом, если мне люди доверят. Поэтому у меня нет этой проблемы. Я уже с первыми визитами наездился, поэтому искренне говорю, что такой проблемы у меня нет". Александр Лукашенко резюмировал: "Мы не будем совершать визит ради того, чтобы что-то продемонстрировать. Нам это не нужно".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!