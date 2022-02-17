Лукашенко ответил на вопрос о готовности признать ДНР и ЛНР

17 февраля, Осиповичский район /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия будут совместно обсуждать необходимость признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022" на полигоне Осиповичский, передает корреспондент БЕЛТА.

Несколько дней назад в Государственную думу России был внесен проект обращения нижней палаты парламента к Президенту Владимиру Путину о необходимости признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В этой связи журналисты поинтересовались у главы белорусского государства, если в России все-таки будет принято такое решение, как в таком случае поступит Беларусь.

"Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение", - ответил Александр Лукашенко.

Журналисты также заметили, что на Донбассе снова обострилась ситуация. И спросили у Президента, готова ли будет Беларусь оказать военную поддержку России, если она решит прийти на помощь самопровозглашенным республикам.

"Мы России окажем любую поддержку. И военную, и, если будет надо, экономическую. Поделимся последним куском хлеба, точно так и со страдальцами на Донбассе. Если это в Чернигове - и черниговцам будем помогать. Это наша твердая позиция", - заявил глава государства.

Вместе с тем он обратил внимание, что вопрос на самом деле не в этом, главное - установить мир в этом регионе. "Украина всегда об этом говорит: должен быть мир на Донбассе. Хорошо, давайте установим этот мир, давайте делать в этом направлении шаги. Давайте не будем танцевать под определенных командиров, которые сидят за океаном, а будем смотреть на украинскую землю, ведь война идет на территории Украины. Я это говорил всем украинским президентам, и больше всего Порошенко. И Зеленскому: "Война у тебя, что сегодня рассказывать, кто прав, кто виноват. Надо остановить войну, наладить нормальную жизнь на Донбассе". И Путин (я передавал Порошенко) готов помочь в этом. Они этого не хотят. Им, наверное, лучше, чтобы кто-то друг друга пугал, а еще больше - воевал", - отметил Александр Лукашенко.-0-