Лукашенко ответил на вопрос о мечте Президента

Александр Лукашенко во время встречи со студентами

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко ответил на вопрос студентов, о чем мечтает Президент Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос жутко банальный, который мне задают постоянно и на который у меня нет ответа", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что ежедневно вовлечен во множество вопросов, которыми живет страна. Соответственно, и желания разные в тех или иных сферах. Но главное - Президент не хочет, чтобы то, что было сделано не только им, но и руками всего народа за прошедшие годы когда-то исчезло, а страна развалилась.

Вместе с тем глава государства признался: готового именно президентского ответа на вопрос о своих мечтах у него пока нет. "Но я к Всебелорусскому народному собранию решил сформулировать ответ на этот вопрос", - сказал он.-0-