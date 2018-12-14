Лукашенко ответил на вопрос о своем видении идеального будущего Беларуси

14 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями российского медийного сообщества ответил на вопрос, каким он видит идеальное будущее Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я идеального будущего Беларуси не вижу. Даже российский Президент не сможет увидеть идеальное будущее России. У России возможности огромные. А у меня идеальное в Беларуси…. Даже не у меня, а в нашей Беларуси идеального будущего никогда не будет. Потому что идеального не бывает вообще. Даже в США - посмотрите, что творится, немало проблем", - философски порассуждал белорусский лидер.

Он также обратил внимание, как развивается мир, что также влияет на перспективу достижения чего-то идеального в плане жизни страны. "Для Беларуси, которая находится на перекрестке всех путей… У нас никогда не было идеального, если посмотреть в историю, и не будет. И у России не будет. Потому что миссия у России великая", - сказал глава государства.

Отвечая на уточняющий вопрос, какое наилучшее будущее из возможного видит для страны глава государства, Александр Лукашенко сказал: "Я всегда говорю по-простому: главное, чтобы не жить в условиях войны. Вот война не нужна - ни нам, ни вам. А все остальное мы сами сделаем. Что не сделаем - купим".-0-