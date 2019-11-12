Лукашенко ответил на вопрос о возможности отмены в Беларуси смертной казни

12 ноября, Вена /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с журналистами в Вене ответил на вопрос о возможности отмены в Беларуси смертной казни, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отвечая прямо на ваш вопрос: референдум решил эту проблему. Только референдум может ее отменить. Мы в этом направлении двигаемся", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что ЕС от Беларуси уже требует отмены смертной казни. "И, конечно, мы к этому безразлично относиться не можем, если уж совсем искренне. И очень часто проводим опросы по поводу отмены смертной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось. Стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдум, чтобы получить отрицательный ответ. Думаю, не стоит. Поэтому мы договорились когда-то с политиками в Брюсселе в этом направлении работать вместе. И выработали некий план, дорожную карту по работе с белорусским обществом. Мы в этом направлении двигаемся. Спешка здесь может только навредить", - отметил белорусский лидер.

Глава государства задал риторический вопрос поднявшей эту тему австрийской журналистке, каково мнение граждан этой страны по поводу смертной казни. "Не знаете... В этом и суть вашей демократии, с одной стороны, - заметил он. - Чтобы вот так требовать от кого-то, рассуждать на эту тему, надо знать, что у тебя думает общество по этому вопросу".

Александр Лукашенко также привел пример, что Австрия поддерживает хорошие отношения с США, Китаем. "При встречах с ними вы им задавали аналогичный вопрос? Думаю, нет. Пусть это будет тоже риторическим вопросом", - заметил глава государства.

"Что касается Совета Европы и нашего членства (здесь в качестве условия выдвигаются требования отмены или введения моратория на применение смертной казни. - Прим. БЕЛТА): примете - спасибо, нет - потерпим", - сказал Александр Лукашенко.-0-