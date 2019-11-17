Лукашенко ответил на вопрос, с кем легче вести переговоры - с Россией или Западом

17 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко после голосования на выборах депутатов Палаты представителей ответил на вопрос журналистов, с кем легче вести переговоры - с Россией или Западом, передает корреспондент БЕЛТА.

"С Россией мне легче вести переговоры, потому что мы один народ, мы говорим на одном языке, мы думаем одинаково, - отметил глава государства. - С россиянами мне всегда было комфортнее, мы с ними друзья. Конечно же, мы разные страны, у нас уже, наверное, есть и какие-то свои цели и задачи. Россия - большая страна, у нас их, может, поменьше, но также хватает".

Касаясь белорусско-российских отношений, Александр Лукашенко подчеркнул: "Поскольку у нас громадье вопросов, которые надо было решить давно, но мы не решили, создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная. Но эта напряженка характерна только братским, дружественным странам".

"Что касается США, они от меня никогда ничего не требуют", - обратил внимание Президент. Он напомнил, что раньше был такой расхожий тезис - или Запад, или Восток, определяйтесь, белорусы, вы с нами или с ними. "Сейчас я встречался с американскими политиками высокопоставленными, я знаю их позицию. Они всегда начинают с этого: мы не ставим перед вами, господин Президент, вопрос, с кем вы, с нами или с Россией", - отметил Александр Лукашенко. Он заверил, что за время потепления отношений они никогда перед Беларусью никаких подобных вопросов не поднимали.

"Поэтому если в России кто-то озабочен, что американцы уже нас потащили на Запад, это чепуха полная. С Лукашенко Беларусь никто на Запад не потащит. Я знаю свою роль, свое место, знаю, как меня там оценивают, нас в целом. Но я не могу позволить, чтобы мы были отхожим двором ни у Европы, ни у Востока. Мы страна суверенная и независимая. И я именно так буду ставить эти вопросы и вести диалог", - заверил Президент.

"К примеру, на форуме в Вене я ответил на главный вопрос - ваши инвестиции будут защищены полностью. А интерес огромный, не только австрийцев, немцев, со всей Европы приехали акулы бизнеса, - продолжил Александр Лукашенко. - Будут защищены интересы. У нас не было факта, чтобы мы подставили кого-то и кто-то потерял инвестиции. Мы будем делать все, как мы с вами договоримся. Принцип один - если вы, австрийцы, приходите к нам - работайте, как в Австрии, цените наш народ, нашу страну, уважайте. Противное мы не приемлем".

"Ценность и свобода нашего человека, нашего народа должны быть обеспечены", - подчеркнул Президент.-0-