Лукашенко ответил на вопрос, сколько он еще будет руководить Беларусью

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко охарактеризовал свою работу на посту главы государства не просто как службу, а служение. Об этом он заявил в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, сколько он еще будет руководить Беларусью, Александр Лукашенко подчеркнул, что не собирается оставлять президентский пост, если вокруг Беларуси будет тяжелая обстановка, например война, или страну будут пытаться разорвать изнутри, как это было в 2020 году. "Но если все будет спокойно, как вы говорите "кто, кто, кто", вот он кто появится - мы определимся", - сказал глава государства.

"Но поверьте, я Президент не потому, что я очень хочу быть Президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от обстоятельств многих, - отметил Александр Лукашенко. - Ты просто повязан всем тем, своей страной, которую ты создавал с кем-то руками своими и прочее. До детей!"

Владимир Соловьев уточнил: "То есть это не работа - это служение?"

"Не служба, а служение, правильно сказал. Это даже не служба, это служение", - заявил белорусский лидер.-0-

Лукашенко о появлении с автоматом у Дворца Независимости: Янукович и я - большая разница

Стивен Сигал записал видеообращение к Лукашенко и передал его через Соловьева

Лукашенко о создании суверенной Беларуси: это - главное, что мое поколение, не только я, сделали