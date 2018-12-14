14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на звучащие порой претензии о многомиллиардной поддержке со стороны России. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что если и оказывается определенная кредитная поддержка с российской стороны, то, во-первых, это делается по гораздо большей процентной ставке, нежели кредиты МВФ. С другой стороны, Россия кредитует конечного потребителя, который производит товар, в том числе из российских комплектующих.

"Если мы сегодня от Российской Федерации, к примеру $4-5 млрд получили кредитов, то каждый год мы за обслуживание этих кредитов платим $1 млрд 200 млн", - сказал Президент.

"Очень часто я читаю в СМИ, слышу даже от сторонников нашего союза такие фразы: ну что мы кормим все время Беларусь? А некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж $100 млрд отвалили. Я когда это читаю, думаю, что если бы $100 млрд, то белорусы подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от нашего братского государства. Полная чепуха", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко о белорусско-российской повестке дня: вопросы пока остались "Мы давно планировали эту встречу. Откровенно говоря, готовились подвести итоги белорусско-российского взаимодействия. Но, увы, вопросы пока, к сожалению, остаются", - сказал глава государства на встрече с представителями российского медийного сообщества.

Александр Лукашенко полагает, что эти расчеты связаны с предположениями о потенциальной возможности продать белорусской стороне определенные товары по более высокой цене. "Во-первых, еще надо продать. Сегодня Россия хотела бы больше продать нефти и газа, но рынок не потребляет столько. Поэтому так рассуждать - глупость. А если бы еще рухнула экономика Беларуси, то и это бы не продали. То есть 25 млрд кубометров газа и 24 млн т нефти, которые мы покупаем в России, пусть даже без таможенных пошлин (как у нас это принято в Таможенном союзе, а сейчас в ЕАЭС), тем не менее это огромные деньги", - заметил белорусский лидер.

Президент добавил, что и своими товарами Беларусь на российском рынке торгует без таможенных пошлин с очень большим взаимным товарооборотом.-0-