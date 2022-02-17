Лукашенко ознакомился с действием совместной группировки "Полонезов" и "Искандеров"

17 февраля, Осиповичский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время учений ознакомился с действием совместной группировки ракетных войск Беларуси и России на полигоне Осиповичский, передает корреспондент БЕЛТА.
На полигоне главе государства доложили о ходе учений, расположении совместной группировки войск, проведенных маневрах различными подразделениями вооруженных сил Беларуси и России.
Президент также заслушал доклады о действиях ракетных войск Беларуси и России и создании совместной группировки ракетных войск, в состав которой вошли реактивные системы залпового огня "Полонез" и российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".
На полигоне совместной группировкой ракетных войск был произведен электронный пуск ракет.
Как доложили главнокомандующему командиры ракетных дивизионов, и "Полонезы", и "Искандеры" во время учений зарекомендовали себя отлично.-0-
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