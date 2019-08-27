27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с информацией о ходе уборочной кампании и проведении сезонных сельскохозяйственных работ. Об этом главе государства доложили первый вице-премьер Александр Турчин и заместитель премьер-министра Владимир Дворник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы имеем 97% убранных площадей. Намолочено более 6 млн т зерна", - рассказал журналистам Владимир Дворник по итогам доклада Президенту.

Главе государства в целом доложено о текущей ситуации в сельском хозяйстве с учетом его прежних поручений по скорейшему завершению уборочной кампании. "Президент всегда держит руку на пульсе и смотрит, что у нас происходит. Поставлены задачи, чтобы мы как можно быстрее завершали полевые работы, и главное сегодня сев. Это то, что мы заложим в этом году для получения урожая в следующем. Задачи приняты, будем их исполнять", - отметил вице-премьер.

Согласно оперативной информации Минсельхозпрода, по состоянию на 27 августа зерновые и зернобобовые (без учета кукурузы) убраны уже на 97,1% площадей. Намолочено более 6,4 млн т зерна. В прошлом году на эту же дату было намолочено только немногим менее 5,2 млн т. Средняя урожайность в текущем году составляет 31,2 ц/га, что значительно выше прошлогоднего уровня - 26,4 ц/га.-0-