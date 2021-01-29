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10:59 Лукашенко ознакомился с инновациями в образовательном процессе БГУ Президент
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29 января 2021, 10:59

Лукашенко ознакомился с инновациями в образовательном процессе БГУ

Фото из архива
Фото из архива

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения Белорусского государственного университета ознакомился с инновациями в образовательном процессе вуза, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главу государства проинформировали о состоянии дел и перспективах развития университета. Ректор БГУ Андрей Король рассказал, что БГУ представлен в 12 глобальных и семи предметных мировых рейтингах, включая "Большую тройку" QS-317, THE-1001+ и предметный шанхайский рейтинг по физике - 201-300. Электронная библиотека БГУ имеет статус первой в Европе и является третьей среди вузовских электронных библиотек мира в рейтинге Transparent Ranking of Repositories.

Ректор отметил высокий уровень получаемого в университете образования и обратил внимание, что вуз наряду с сохранением 100-летних традиций внедряет современные методы в образовательный процесс. БГУ реализует программу трансформации образовательного процесса, создает практико-ориентированную образовательную среду, использует инновационные технологии обучения. Что касается научной деятельности, то об ее эффективности свидетельствует тот факт, что каждая пятая аспирантская кандидатская диссертация и каждая шестая докторская защищается в БГУ. При этом каждый третий студент из банка одаренной молодежи - студент БГУ.

По мнению Андрея Короля, чтобы добиться системных изменений, действовать нужно только на системной основе. По его словам, в вузе разработана и успешно внедрена автоматизированная система расчета рейтинговых оценок деятельности. Так, результаты деятельности преподавателя по науке, образованию, воспитательной сфере суммируются, ему присваивается балльное значение и они ранжируются. Этот результат соответственно привязывается к возможности материального стимулирования. "Нам, кстати, удалось сделать, чтобы рост производительности труда превысил заработную плату, - заметил он. - Появилась возможность давать гранты ректора, а также надбавки за различные научные достижения".

Во время встречи речь шла также об использовании в образовательном процессе новых информационно-коммуникационных средств, организации дистанционных занятий, эффективность которых, как показывает практика, очень высока. Хорошим помощником для студентов стал образовательный портал, где сосредоточено около 7 тыс. электронных площадок, которыми активно пользуются студенты, созданы личные кабинеты студента, преподавателя, работает автоматизированная система рейтинга университета, есть электронное расписание занятий, электронные журналы кураторов. Кстати, сайт работает в четырех языковых версиях - белорусской, русской, английской и китайской.

Андрей Король отметил: в настоящее время важно студентам не только давать знания, аксиомы, но и научить их конструктивно мыслить, самим создавать продукт по своей специальности, сравнивая работу с эталонными требованиями.

О популярности вуза свидетельствует и то, что сюда стремятся попасть учиться из-за рубежа. В последнее время в университете обучается много китайских студентов - около 1,8 тыс. человек, что указывает на развитие белорусско-китайского образовательного сотрудничества в соответствии с договоренностями на высшем уровне.

Кстати, БГУ активно сотрудничает с зарубежными коллегами: действует 566 соглашений с представителями 59 стран. Показателен и тот факт, что БГУ включен в состав 13 международных ассоциаций и сетей, участвует в 37 международных образовательных проектах.

Ректор вуза показал Президенту современный электронный пропуск, который используют студенты для прохода в том числе в библиотеку, столовую.

Глава государства также посетил музей землеведения факультета географии и геоинформатики БГУ, где ознакомился с экспозициями белорусских, а также привезенных из разных уголков мира минералов.-0-

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