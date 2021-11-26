Лукашенко ознакомился с мерами противопожарной безопасности в ТЛЦ, где размещены беженцы

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Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
26 ноября, Гродненский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил транспортно-логистический центр, где размещены беженцы, рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.
В центре внимания главы государства были в том числе и вопросы пожарной безопасности. Ранее Президент давал поручения на этот счет главе МЧС Вадиму Синявскому и губернатору Гродненской области Владимиру Каранику. Александр Лукашенко 19 ноября поручил обратить первостепенное внимание на меры противопожарной безопасности в ТЛЦ.-0-