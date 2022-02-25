Лукашенко ознакомился с работой МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня ознакомился с работой Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства доложили о перспективах развития научно-практического центра, он также ознакомился с организацией его работы, внедренными в интенсивную терапию новыми медицинскими технологиями и научными достижениями центра.

"Мы, конечно, люди такие добродушные, славяне: нам вроде и неудобно на здоровье зарабатывать. Но вопрос даже не в заработках, а чтобы эти деньги наши люди не вывозили в Германию, еще куда-то. Поэтому здесь надо делать эти операции, вмешательства и прочие высокотехнологичные вещи. В этом смысл моей поддержки и государства в целом", - сказал Александр Лукашенко.

Здесь вспомнили и о школьнике Роме Когодовском, который в прошлом году на своих руках вынес из огня двухлетнего брата, но из-за сильнейших ожогов попал в реанимацию. Мальчик перенес 22 операции - лучшие врачи столицы боролись за жизнь подростка.

Спасти его удалось в том числе благодаря разработкам МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. "Понятно, что это только капелька в этом большом деле. Но кожа - это научные разработки центра", - отметил директор учреждения Олег Руммо.

В научно-практическом центре Александр Лукашенко посетил отделение анестезиологии и реанимации и гибридную операционную, которая совмещает в себе функции компьютерной томографии и ангиографии. Этот симбиоз позволяет эффективно работать и наиболее востребован в кардиохирургии, онкологии, неврологии, трансплантологии.

Президент пообщался и с пациентами научно-практического центра. Некоторые из них перенесли серьезные операции, а кто-то тяжело переболел коронавирусом. Одна из них, Юлия, заболела дельта-штаммом еще во время беременности. Она не один месяц провела в реанимации, была обездвижена. Сейчас врачи уже практически восстановили ее здоровье, но сохраняются проблемы с тазобедренным суставом.

"Здоровья вам, не болейте больше! - пожелал им Президент. - Восстанавливайте ногу. Мы еще с тобой пробежимся!"

По традиции Александр Лукашенко посетил и красную зону.-0-