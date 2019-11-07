Лукашенко ознакомился с развитием в ОАЭ сферы искусственного интеллекта

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 ноября встретился с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

На встрече были обсуждены уже реализуемые и перспективные совместные проекты, в том числе в сфере искусственного интеллекта, его применения в разных сферах. "Я прежде всего хочу вас поблагодарить за ту открытость, которую вы проявляете в ходе моего визита в Эмираты. Не во всем понятен, не всем понятен, даже его активные пропагандисты и разработчики не знают, к чему он в конце концов приведет. Тем не менее, весь мир движется в этом направлении. И Эмираты инвестируют колоссальные средства в развитие искусственного интеллекта", - отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что предложение ознакомить белорусскую делегацию с уровнем развития искусственного интеллекта в ОАЭ заслуживает особого уважения. "Потому что эта сфера пока что достаточно закрытая. Каждая страна, если она занимается искусственным интеллектом, скрывает результаты этого творения друг от друга. Вы проявляете высочайшую открытость, и мы это очень ценим", - сказал Александр Лукашенко.

На встрече также были обсуждены итоги встречи Александра Лукашенко с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, которая состоялась 6 ноября. Стороны отметили ее продуктивность и абсолютную нацеленность на оперативную реализацию всех намеченных планов.

В завершение Президент подарил шейху Тахнуну бен Заиду аль-Нахайяну белорусские сладости и созданную по старинной технологии копию Слуцкого пояса.-0-