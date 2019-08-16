Лукашенко ознакомился с социально-экономическим развитием Стародорожского района и Минской области

16 августа, Стародорожский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Минскую область ознакомился с социально-экономическим развитием Стародорожского района, а также региона в целом, передает корреспондент БЕЛТА.

Маршрут главы государства между объектами посещения в том числе пролегал по улицам Старых Дорог. Президент ознакомился с тем, насколько качественно и полно реализуются задачи по благоустройству в городе, заслушал доклад о положении дел в районе.

О ситуации с выполнением ключевых показателей социально-экономического развития Минской области доложил губернатор Анатолий Исаченко. Так, объем валового регионального продукта по итогам первого полугодия составил 105,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В производительности труда по ВРП прибавили 5,2%, в экспорте товаров (без учета нефти и нефтепродуктов, организаций, подведомственных республиканским органам) - 17,6%. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе за полугодие составили почти $200 млн.

Кроме того, в области за шесть месяцев трудоустроены на новые рабочие места около 4,3 тыс. человек, а номинальная начисленная средняя зарплата работников составила Br1043.

Прирост по полугодию в продукции сельского хозяйства - 2%, в строительных и монтажных работах - более 16%, в розничном товарообороте - около 9%.

Помощник Президента Александр Косинец обратил внимание на вопросы потенциала области. В частности, по развитию городов-спутников. "В Минской области имеются очень большие резервы и возможности поднять результативность работы и социально-экономического развития, но развитие городов-спутников пока идет медленно", - считает он.

Александр Косинец видит потенциал в развитии в таких городах бизнеса - от мелкого до крупного, для чего есть и необходимые трудовые ресурсы. Кроме того, важно четко видеть стратегию развития промышленности. "Кроме Минского авиаремонтного завода, выноса других предприятий не планируется. Значит, надо самим развивать эти направления" - отметил он.

"Это правильно. Это в перспективе нам надо видеть", - согласился Президент.

Еще один вопрос, на который обратил внимание Александр Косинец, - это создание новых производств в западных районах Минской области, где в скором времени появится дополнительная электроэнергия от БелАЭС.

В целом при разумном подходе в вопросах стратегического развития территорий страны, целенаправленной работе с убыточными предприятиями помощник Президента считает выполнимой задачу по достижению в 2025 году объема ВВП Беларуси в эквиваленте $100 млрд.-0-