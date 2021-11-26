Лукашенко ознакомился с условиями размещения беженцев в ТЛЦ

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Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
26 ноября, Гродненский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с условиями размещения беженцев в транспортно-логистическом центре возле пункта пропуска "Брузги", передает корреспондент БЕЛТА.
Мигранты встретили главу государства аплодисментами. Сопровождающие Президента чиновники проинформировали об условиях размещения беженцев, организации питания и принятых мерах противопожарной безопасности.-0-