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27 июля 2020, 10:03

Лукашенко ознакомится с ходом уборочной кампании

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27 июля, Несвижский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетит с рабочей поездкой Несвижский район, где ознакомится с ходом уборочной кампании, сообщает БЕЛТА.

Глава государства начнет поездку с посещения поля озимой пшеницы ОАО "Новая жизнь". Президент заслушает доклады о ходе уборочной кампании в целом по стране и в Минской области и Несвижском районе в частности.

Александр Лукашенко также ознакомится с работой предприятия по производству молочных продуктов ООО "Несвижский завод детского питания". Здесь речь пойдет о реализации инвестиционного проекта по строительству современного экспортно ориентированного предприятия по переработке молока мощностью 500 т сырья в сутки.-0-

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