Лукашенко ознакомится с подготовкой к весенне-полевым работам в Могилевской области

25 марта, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Могилевскую область, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что глава государства посетит сельскохозяйственное предприятие "Газовик-Сипаково" в агрогородке Добрейка. Ему доложат о социально-экономическом развитии области и Шкловского района, подготовке техники, машин и оборудования к весенне-полевым работам.

Предприятие "Газовик-Сипаково" является филиалом РУП "Могилевоблгаз". Общая площадь сельхозугодий составляет почти 6 тыс. га, в том числе пахотных - 4,7 тыс. га. В хозяйстве работают около 240 человек, номинальная начисленная средняя зарплата в прошлом году здесь составила почти Br900.

Темп роста объема производства валовой продукции сельского хозяйства за январь-февраль 2019 года составил 103% к аналогичному периоду прошлого года. Объемы выращивания скота и птицы увеличились на 9,5% (168 т), реализации этой продукции - в 1,5 раза (199 т). Валовое производство молока составило 1,9 тыс. т (101%), его реализация - 1,7 тыс. т (103,4%). Товарность молока выросла с 88,4% до 90,5%. По итогам января выручка от реализации продукции в расчете на одного работающего сложилась на уровне Br4,3 тыс. (133,5% к январю 2018 года). Предприятие получило Br3 тыс. чистой прибыли при рентабельности продаж 1,9%.-0-