Лукашенко ознакомится с работой агрохолдинга "Купаловское"

26 марта, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает рабочую поездку по Могилевской области. Глава государства сегодня ознакомится с работой агрохолдинга "Купаловское", передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко посетит молочно-товарный комплекс "Слижи" ОАО "Амкодор-Шклов", которое входит в структуру агрохолдинга. Ему доложат о принимаемых мерах по повышению эффективности деятельности участников сельскохозяйственного объединения и их подготовке к весенне-полевым работам, работе по интенсификации молочного скотоводства на примере "Купаловского".

Александр Лукашенко посещал агрохолдинг "Купаловское" в июне прошлого года. Тогда он заявил, что это проект государственной важности, однако развивается он медленно. "Мы втягиваемся в серьезный проект. Работы идут крайне медленно, бессистемно", - подчеркнул Президент.

В ноябре 2016 года во время одной из рабочих поездок в регион Президент дал поручение по созданию агрохолдинга - Холдинг "Купаловское" зарегистрирован 4 июля 2017 года. В его состав входят ООО "Купаловское" - управляющая компания холдинга", ЗАО "Большие Славени", ОАО "Амкодор-Шклов" и ОАО "Новогородищенское".-0-