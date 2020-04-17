Лукашенко ознакомится с работой стеклозавода "Неман" и реконструкцией автодороги M6

Александр Лукашенко во время посещения

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Лидский район Гродненской области, сообщает БЕЛТА.

Глава государства посетит ОАО "Стеклозавод "Неман", где Александр Лукашенко ознакомится с производственной деятельностью и перспективами развития предприятия. Президенту также доложат о социально-экономическом развитии Гродненской области и Лидского района.

На предприятии глава государства ознакомится с организацией производства стекловаты и технологическими процессами производства хрусталя, осмотрит выставку производимой продукции.

В рамках программы развития стекольной промышленности Беларуси на 2006-2010 годы и на период до 2015 года осуществлялась модернизация стеклозавода "Неман". Благодаря помощи государства на предприятии обновлены основные средства, организованы выпуск импортозамещающей и экспортно ориентированной продукции - стекловаты.

Во время рабочей поездки Президенту также доложат о реконструкции автодороги M6 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги).

При проектировании трассы учтены существующая и перспективная сеть автодорог, жилая застройка, границы рекреационных зон, природоохранных территорий и мест, представляющих историческую ценность. Основное внимание уделялось сохранению леса и пахотных земель.

Общая стоимость строительства автодороги составила $219 млн. Реконструкция объекта осуществлялась исключительно белорусскими подрядными организациями.

В связи с завершением реконструкции автодороги М6 и строительства на территории Польши автострады Варшава-Белосток появился альтернативный равнозначный коридор Восток-Запад. Расстояние от Минска до Варшавы через Брест составляет 553 км, а через Гродно - 546 км. Данный факт значительно повысит транзитную привлекательность Беларуси, уменьшит очереди на границе.-0-

Лукашенко о ситуации с коронавирусом: сегодня забрезжил лучик надежды "Самое главное - мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное - не допустили всплеска", - сказал глава государства.

"Главное - сохранить трудовые коллективы" - Лукашенко пообещал поддержать предприятия на местах Александр Лукашенко убежден, что сейчас надо нацелить государственную поддержку в первую очередь на крупные предприятия. При этом важно сохранить рабочие места для людей.