Лукашенко ознакомится с развитием юго-восточного региона Могилевской области

14 августа, Костюковичский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Могилевскую область. Глава государства посещает Костюковичский район, где ознакомится с развитием юго-восточного региона области, сообщает БЕЛТА.

Планируется, что сначала Президент посетит форелевое хозяйство, где ознакомится с работой современного предприятия по производству рыб ценных пород. Главе государства также доложат в целом о развитии рыбоводства в Беларуси и Могилевской области, социально-экономическом развитии в регионе.

Затем в Костюковичах состоится совещание по вопросам социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области. В частности, речь пойдет о выполнении положений соответствующего указа от 8 июня 2015 года № 235, а также принятой ранее программы комплексного социально-экономического развития этих территорий, которые помимо Костюковичского включают в себя Климовичский, Краснопольский, Кричевский, Славгородский, Чериковский и Хотимский районы.

На развитие экономики и социальной сферы данного региона за 2015 год - первое полугодие 2019 года направлено более Br770 млн инвестиций в основной капитал. За этот же период в регион привлечено прямых иностранных инвестиций на чистой основе на сумму $30,7 млн. Кроме того, реализовывались различные мероприятия в целях создания благоприятных условий для проживания граждан и привлечения квалифицированных специалистов, в области трудоустройства, создания производств и развития промышленного потенциала, а также в сельском хозяйстве, торговле, бытовом обслуживании, социальной сфере. На совещании будут рассмотрены результаты совместной работы правительства и местных органов власти, проанализированы имеющиеся проблемные вопросы, для разрешения которых необходимы дополнительные усилия.

Что касается рыбохозяйственной деятельности, развитие этого направления предусмотрено одной из подпрограмм госпрограммы развития аграрного бизнеса на 2016-2020 годы. На соответствующий период определен объем производства рыбных ресурсов в водных объектах страны, который составил на 2018 год - 14,9 тыс.т, на 2019 год - 16,5 тыс.т, на 2020 год - 18,2 тыс.т. Эти планы выполняются с превышением. Так, в 2018 году произведено 16,1 тыс.т, или 108% к заданию, а в 2019-м ожидаемое производство рыбы составит 16,6 тыс.т, или 100,6% к заданию.

В структуре производства прудовой рыбы 79,5% занимает карп. К 2025 году для снижения себестоимости выращивания за счет снижения использования концентрированных кормов планируется нарастить объем растительноядных видов рыб (толстолобика и белого амура) до 28% в структуре выращиваемой рыбы за счет снижения доли карпа до 55%. Принятое в Беларуси направление на развитие индустриального рыбоводства нашло отражение в строительстве новых для страны рыбоводных хозяйств по выращиванию ценных видов рыб с использованием установок замкнутого водообеспечения. Это в основном форель, осетровые и сом. В структуре производства преобладает форель - более 80%.

Кроме того, одним из новых видов рыбной продукции в Беларуси является производство черной икры. Этим в настоящее время занимаются два предприятия частной формы собственности.-0-