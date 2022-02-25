Лукашенко ознакомится с развитием отечественной трансплантологии

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии.

Глава государства ознакомится с организацией работы центра, посетит отделения анестезиологии и реанимации. Ему расскажут о новых медицинских технологиях, внедренных в интенсивную терапию, и научных достижениях центра, продемонстрируют возможности ангиографического комплекса и проведения эндоваскулярной операции.

Ожидается также, что Александр Лукашенко ознакомится с порядком оказания медицинской помощи пациентам с осложненным течением инфекции COVID-19.

В настоящее время структура Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии представлена 11 клиническими отделами и 61 отделением. На функциональной основе на базе центра осуществляют деятельность 6 республиканских центров.

За период с 2008 по 2021 годы выполнено более 3 тыс. трансплантаций органов. Центр является одним из крупнейших в Восточной Европе. По количеству трансплантаций Республика Беларусь находится на первом месте в СНГ, опережая по этому показателю Россию более чем в 3 раза, Украину - более чем в 8 раз, Казахстан - более чем в 10 раз. Количество иностранных пациентов, приезжающих на лечение с 2008 года, увеличилось более чем в 18 раз.

В сентябре 2021 года введен в эксплуатацию корпус хирургии и трансплантологии на 170 коек. В связи с чем организована работа кардиоторакального отдела с развитием нового для центра направления сосудистой хирургии: открыто новое отделение экстракорпорального кровообращения с гибридной операционной, что позволило значительно улучшить помощь пациентам с кардиохирургической патологией.

В соответствии с распоряжением Президента от 3 марта 2020 года реализуется инвестиционный проект по строительству блока трансплантации костного мозга и стволовых клеток.

Не менее важным и перспективным направлением развития центра является внедрение технологии тотального облучения тела, применяемого при трансплантации костного мозга у детей и взрослых. Для этого закуплен за счет средств республиканского бюджета радиотерапевтический комплекс принципиально нового типа, поставка которого планируется в первом полугодии 2022 года. Данная технология позволит существенно улучшить результаты оказания медицинской помощи пациентам различных возрастных групп с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями. В настоящее время на постсоветском пространстве установлено лишь 2 подобных аппарата.-0-