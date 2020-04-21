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21 апреля 2020, 10:13

Лукашенко ознакомился с выпуском защитных средств на бобруйской "Славянке"

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(Обновлено 12:11)

21 апреля, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил сегодня рабочую поездку в Бобруйск. Глава государства посетил предприятие "Славянка", где с недавнего времени налажено производство средств индивидуальной защиты, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На предприятии речь шла о выполнении поручений по увеличению производства и обеспечению внутреннего рынка средствами защиты населения и медицинского персонала. Президенту также доложили о социально-экономическом развитии Могилевской области и мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Главе государства показали цеха по производству медицинских масок и бытовых повязок. Александр Лукашенко ознакомился с организацией производства и выпускаемой продукцией.

"Славянка" - один из крупнейших производителей одежды в Беларуси. Производственные мощности позволяют выпускать здесь более 500 тыс. швейных изделий (женской, мужской и детской одежды) в год. Средства индивидуальной защиты здесь начали изготавливать с февраля, и сейчас все мощности перестроены на эту работу. К апрелю на предприятии успели пошить 3,5 млн масок. Сейчас здесь ежедневно выпускают уже не менее 150 тыс. этих изделий.

Кроме того, на "Славянке" освоили производство одноразовой одежды для медицинского персонала: защитных комбинезонов, бахил, костюмов, нарукавников.

О намерении побывать на производствах защитных средств Александр Лукашенко заявил 13 апреля. Тогда главе Администрации Президента было поручено подготовить перечень предприятий, которые выпускают средства защиты и тех, что могут этим заниматься. "Я найду время побывать там, где сочту нужным. И спрошу, круглые ли сутки они работают и шьют маски, - сказал Президент. - Сейчас маски и прочее - бахилы, очки, щитки - стоят бешеных денег. Цены подскочили".

"Нам сегодня уже предлагают разные страны: и это у нас купите, и это, и это… А мы то, что можем сделать сами и деньги оставить у себя в стране, втридорога начинаем покупать за ее пределами. Я имею в виду средства защиты: маски, респираторы и так далее", - отметил Александр Лукашенко.

За последнее время количество производителей защитных средств в стране значительно увеличилось. Маски выпускают предприятия "Нелва", "Милавица", "Конте Спа", "Бурвин", "БелКредо", "Макей", "Центр моды" и другие. Кроме того, маски шьют на комбинатах бытового обслуживания, в промышленных организациях, социальных учреждениях, школах, учреждениях среднего специального образования. Активно к этой работе подключился и малый бизнес.

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легкая промышленность Лукашенко Могилевская область предприятие
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