Лукашенко ознакомился с ходом уборочной кампании в Минском районе

(Обновлено 10:00)

8 августа, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился сегодня с ходом уборочной кампании в Минском районе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства посетил ОАО "Гастелловское", где ему доложили, как проходит уборочная кампания в стране, области и районе. Затем Александр Лукашенко ознакомился с ходом уборки озимой пшеницы.

ОАО "Гастелловское" занимается производством молока, выращиванием мяса крупного рогатого скота, зерновых культур, рапса, сахарной свеклы, картофеля. Дойное стадо расположено на четырех животноводческих объектах: МТК "Канютичи", МТФ "Канютичи", ПМТФ "Канютичи", МТК "Скориничи". Общая земельная площадь составляет 4 тыс. га.

За январь-июнь темп роста валовой продукции на предприятии в сопоставимых ценах составил более 110% к аналогичному периоду 2019 года. Выручка хозяйства превысила Br11,2 млн, получено чистой прибыли Br2 млн. Рентабельность по предприятию в целом составляет 25,7%. В ОАО "Гастелловское" работают 225 человек, средняя зарплата здесь почти Br1,4 тыс.

Как сообщалось, Александр Лукашенко, посещая 27 июля Несвижский район, отметил, что в нынешнем году, с учетом кукурузы, урожай зерна должен составить минимум 9,5 млн т. "Когда мы говорим о том, что 8 млн т зерна должны собрать, надо подчеркивать, что колосовых. Еще 1,5 млн т - зерна кукурузы. В общем 9,5 млн т зерна в этом году - это минимум, который должны взять. И мы можем его взять", - сказал глава государства.

Он обратил внимание и на оплату труда сельчан. "Не жалейте заплатить людям за работу. Уравниловки быть не должно", - подчеркнул белорусский лидер.

"Надо иметь в виду, что погода будет, как прежде. Как когда-то давно. Будут дожди и будут погожие дни, надо приспособиться. И это нормально. Потому что кроме зерна у нас же в поле и овощные культуры, и кукуруза. Второй укос трав. Будет и третий укос. Но для этого нужна влага. Поэтому надо радоваться, что такая погода. Надо настраиваться и выхватывать каждый погожий час, не ждать. Доводить зерно до кондиции на зернотоке. Техники море, организовать надо", - сказал Президент.-0-