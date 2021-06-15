Лукашенко ознакомится со строительством нового цеха на Оршанском мясоконсервном комбинате

15 июня, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает рабочую поездку по Витебской области. Сегодня глава государства посещает Оршанский мясоконсервный комбинат, передает корреспондент БЕЛТА.

Президенту доложат о деятельности предприятия, его финансово-экономических показателях и перспективах развития. Александр Лукашенко также ознакомится со строительством цеха убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота.

Глава государства посещал Оршанский мясоконсервный комбинат в августе 2018 года. Тогда он ознакомился с организацией его работы и производственной базой. Посетив несколько цехов, глава государства раскритиковал хозяйственную деятельность предприятия, содержание помещений и материально-технической базы. "Надо выделить средства, организовать новый убойный цех, все это посносить (в отношении старых строений. - Прим. БЕЛТА) и сделать современное предприятие. Оно должно быть как самые лучшие мясокомбинаты", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Изначально на Оршанском мясокомбинате планировалось построить новый убойный цех. По мере воплощения эта идея переросла в план строительства масштабного комплекса по убою и переработке мяса свиней и крупного рогатого скота с высокой степенью переработки сырья. Объект готов на 83%, завершить строительство планируется в ноябре этого года. Его стоимость составляет Br106 млн.

"Данный объект имеет стратегическое значение для Оршанского района. Это обусловлено развитием региона, строительством здесь большого количества свиноводческих предприятий и животноводческих комплексов. Они возводятся, чтобы не возить издалека сырье и обеспечить им предприятие в необходимом объеме", - рассказывал журналистам вице-премьер Александр Субботин в сентябре 2020 года.

Новый комплекс расположится на территории площадью 13 тыс. кв.м. Он будет включать убойный и холодильный цеха, производство по выпуску полуфабрикатов в упаковке. Также проектом предусмотрено сооружение новых очистных производственных и ливневых стоков для всего предприятия.

Оршанский мясокомбинат специализируется на производстве колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных консервов, в том числе для детского питания - всего более 450 наименований видов продукции. На предприятии работают 765 человек. Кроме того, в состав агропромышленного объединения входит филиал "Толочинские сыры", на производстве которого заняты 135 человек.-0