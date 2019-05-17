Лукашенко: парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными взглядами

17 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными политическими взглядами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по организации и проведению предстоящих выборов в Палату представителей и Совет Республики Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными политическими взглядами, при этом разделяющих главные принципы: независимость страны, стабильное развитие и рост благосостояния белорусского народа", - сказал глава государства.

По его словам, депутатский корпус должны представлять эксперты в различных областях, специалисты - ответственные и преданные стране люди, профессионалы с государственным мышлением, высокообразованные представители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, юристы, научные работники, известные в регионах предприниматели, политики и общественные деятели.

"Только тем парламентариям, кто выполнил все свои предвыборные обещания, смог наладить действенную связь с избирателями, пользуется у них реальной поддержкой и доверием, будет место в новом составе высшего представительного органа власти. Я намекаю на то, что кандидатам в депутаты нужно будет встречаться с народом, разговаривать, объяснять, рассказывать о своей позиции, о том, как они будут работать в парламенте. Ваша задача - помочь им организовать эту работу по встречам с избирателями. И важно, чтобы люди, придя на избирательные участки, знали, что уже сделал их депутат и что необходимо сделать завтра для благополучия региона и всей нашей страны", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что основная роль по освещению работы депутатского корпуса и выполненных обещаний, а также предстоящих выборов принадлежит средствам массовой информации.-0-