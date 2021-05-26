Лукашенко - парламентариям: надо чувствовать запросы людей и учитывать их предложения в разрабатываемых законах

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача депутатов - чувствовать запросы и настроения людей, учитывать их предложения в разрабатываемых законах. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая сегодня в Овальном зале Дома правительства, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Работа на местах с обществом - важнейшее направление деятельности депутатов всех уровней, - обратил внимание глава государства. - За каждым из вас стоят десятки тысяч граждан. Задача депутата - чувствовать их запросы и настроения, учитывать их предложения в разрабатываемых законах, при необходимости проявлять законодательную инициативу, исходя из запросов общества. И самое главное, депутаты, сенаторы, вы должны стать рупором независимого, суверенного и цивилизованного государства. Людям надо нести правду".
Он также отметил, что должен быть объективный анализ обстановки и прогноз ее развития на несколько шагов вперед. "Вся эта острота, которая вокруг нас, через две недели забудется. Соорудят новую, создадут новую обстановку и ситуацию и начнут поститься на ней. Вылавливая оттуда свои интересы или рейтинговые очки", - уверен Александр Лукашенко.
Президент также подчеркнул: "Мы не можем допустить раскола общества по любому признаку - национальному, религиозному. Нам надо расширять возможности для самореализации патриотически настроенных активных граждан".-0-