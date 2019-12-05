Лукашенко парламентариям: пытайтесь доказать своим избирателям, что у вас тяжелейший труд

5 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал парламентариев активно работать в интересах избирателей, показывая им, что законодательная деятельность - это тяжелейший труд. Об этом глава государства заявил во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Начинайте работать в интересах своих избирателей. Пытайтесь доказать избирателям, что у вас тяжелейший труд. Очень тяжелый. Я вам честно скажу, имея почти пятилетний опыт работы в парламенте, порой отвратительный труд - сидеть, выдумывать, придумывать, облекать в форму законов то, что требуют люди", - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что избранные парламентарии являются представителями одной из ветвей власти - законодательной. Он сделал акцент на необходимости слышать людей, которые за них проголосовали, и идти в исполнительные органы, чтобы эти вопросы решать.

Александр Лукашенко в очередной раз отметил, что избирательная кампания по выборам в парламент проходила под его контролем. "Я, как ответственный по Конституции за деятельность ветвей власти, должен был возглавить работу по формированию нашего парламента. Это естественно, это моя обязанность. И, естественно, я переживал и болел, чтобы наш парламент был работоспособным, чтобы я никогда больше не переживал того, что было в середине 90-х годов, когда я приходил в парламент и передо мной и под трибунами валялись депутаты. Именно валялись, не сидели. Такой был, видите ли, протест. Нас тянули к тому, что переживают сегодня соседние государства. Особенно Украина", - сказал он.

В этом процессе, по его словам, не следует искать какие-то "подводные течения". "Мы будем поддерживать конструктивных людей. Парламент должен быть срезом нашего общества по вертикали. Там должна быть и молодежь, и среднее поколение, и опытные, и неопытные. И ветераны, глубокие пенсионеры (пусть несколько человек), но голос их должен быть слышен, потому что 30% нашего населения - это очень взрослые люди. Кто будет представлять их интересы? Конечно же, они (имеются в виду парламентарии старшего возраста. - Прим. БЕЛТА). Может, они уже не так скажут. Может, молодежь их не так понимает, но это их понимание, и мы должны это учитывать, если хотим быть представительским органом, не только законотворческим", - ориентировал Александр Лукашенко.-0-