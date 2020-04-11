Лукашенко: Пасха напоминает о созидательном милосердии и наполняет сердце христианской мудростью

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Пасху 12 апреля, с этим праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
Александр Лукашенко отметил, что светлые дни этого великого праздника напоминают о спасительной надежде, созидательном милосердии и всеобъемлющей любви, наполняют сердце христианской мудростью.
"Мы искренне помогаем ближним, защищаем слабых, объединяемся перед лицом испытаний. И с новыми силами строим будущее, в котором есть достойное место каждому человеку. Пусть возвышенные стремления к добру и справедливости останутся незыблемым фундаментом мира и согласия в белорусском обществе, а праздничное пасхальное настроение длится как можно дольше", - пожелал Президент.
Поздравление Президента с Воскресением Христовым
Христианам Беларуси,
празднующим Пасху
12 апреля 2020 г.
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с Воскресением Христовым.
Светлые дни этого великого праздника напоминают нам о спасительной надежде, созидательном милосердии и всеобъемлющей любви, наполняют сердце христианской мудростью.
Мы искренне помогаем ближним, защищаем слабых, объединяемся перед лицом испытаний. И с новыми силами строим будущее, в котором есть достойное место каждому человеку.
Пусть возвышенные стремления к добру и справедливости останутся незыблемым фундаментом мира и согласия в белорусском обществе, а праздничное пасхальное настроение длится как можно дольше.
Хочу пожелать вам душевного тепла, взаимопонимания в семейном кругу, успехов во всех делах.
Александр Лукашенко.-0-