Лукашенко: Пасха напоминает о созидательном милосердии и наполняет сердце христианской мудростью

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11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Пасху 12 апреля, с этим праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко отметил, что светлые дни этого великого праздника напоминают о спасительной надежде, созидательном милосердии и всеобъемлющей любви, наполняют сердце христианской мудростью. "Мы искренне помогаем ближним, защищаем слабых, объединяемся перед лицом испытаний. И с новыми силами строим будущее, в котором есть достойное место каждому человеку. Пусть возвышенные стремления к добру и справедливости останутся незыблемым фундаментом мира и согласия в белорусском обществе, а праздничное пасхальное настроение длится как можно дольше", - пожелал Президент. Поздравление Президента с Воскресением Христовым Христианам Беларуси, празднующим Пасху 12 апреля 2020 г. Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Воскресением Христовым. Светлые дни этого великого праздника напоминают нам о спасительной надежде, созидательном милосердии и всеобъемлющей любви, наполняют сердце христианской мудростью. Мы искренне помогаем ближним, защищаем слабых, объединяемся перед лицом испытаний. И с новыми силами строим будущее, в котором есть достойное место каждому человеку. Пусть возвышенные стремления к добру и справедливости останутся незыблемым фундаментом мира и согласия в белорусском обществе, а праздничное пасхальное настроение длится как можно дольше. Хочу пожелать вам душевного тепла, взаимопонимания в семейном кругу, успехов во всех делах. Александр Лукашенко.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!