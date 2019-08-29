Лукашенко передал в подарок Трампу кортик, а его супруге Мелании - белорусский лен

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном попросил его передать подарки для американской президентской четы, передает корреспондент БЕЛТА.

Дональду Трампу глава белорусского государства передал кортик. При этом он напомнил, что болел на выборах именно за нынешнего президента США. "Я "вмешивался" в американские выборы и болел за Трампа", - с долей юмора отметил Александр Лукашенко.

В качестве подарка для Мелании Трамп были выбраны изделия из белорусского льна - скатерть с салфетками. "Это - женское, она имеет отношение к славянском льну (супруга Президента США родилась в Словении. - Прим. БЕЛТА)", - сказал глава государства.

В числе подарков самому Джону Болтону - шоколадные сладости без содержания сахара, включая эксклюзивный набор шоколада, созданный к II Европейским играм. Еще один подарок - альбом "Спадчына Беларусi". "Это о Беларуси. Вы в самолете полистаете и увидите, что такое Беларусь", - пояснил белорусский лидер.

"И передайте своему Президенту самые теплые поздравления от белорусского народа. Корни его зятя Кушнера (Джаред Кушнер. - Прим. БЕЛТА) здесь в Беларуси", - добавил глава государства.-0-