Лукашенко переговорил по телефону с Матвиенко и лично поздравил ее с юбилеем

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко переговорил сегодня по телефону с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко и лично поздравил ее с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Несмотря на торжественность повода, немало внимания в разговоре было уделено обсуждению белорусско-российских отношений.

Как сообщалось, в преддверии юбилея Президент наградил Валентину Матвиенко орденом Франциска Скорины за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Россией. Ранее она также была награждена орденом Дружбы народов.

Это говорит о том, что Валентина Матвиенко всегда являлась и является надежной сторонницей белорусско-российских отношений, что было еще раз подчеркнуто во время сегодняшнего разговора. Спикер Совета Федерации всегда с большой теплотой отзывалась о Беларуси и помогала в развитии дружественных связей и реализации конкретных проектов. -0-