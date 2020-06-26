Лукашенко: перемены будут обязательно, но они должны начинаться цивилизованно

26 июня, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Перемены в Беларуси будут обязательно, но они должны начинаться и идти цивилизованно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения предприятия "Белкалий-Мигао", передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы будем идти спокойно по принципу развития "Белкалия": если видим, что можно вложить копейку и получить две, мы будем вкладывать. Будем идти от жизни. Я не стану ломать страну через колено, приватизировать, наклонять людей. Самое тяжелое, когда люди живут в эпоху ненужных перемен. Перемены будут обязательно, и они должны начинаться и идти цивилизованно, начиная от Конституции", - сказал Александр Лукашенко на встрече с коллективом предприятия.
Глава государства отметил, что часто посещает Минскую область, поскольку это типичный регион и здесь есть все для того, чтобы знать, как живет страна.
Белорусско-китайское предприятие "Белкалий-Мигао", на котором производят нитрат калия, было построено на промышленной площадке четвертого рудоуправления "Беларуськалия". Здесь Президенту доложили о финансово-хозяйственной деятельности главного производителя калийных удобрений, этапах строительства и первых итогах работы нового завода, особенностях технологического процесса. Во время визита главы государства обсуждались и другие инвестиционные проекты "Беларуськалия".
Как рассказал генеральный директор "Беларуськалия" Иван Головатый, в первой половине года мировое производство калийных удобрений упало, не стало исключением и белорусское предприятие. Во втором полугодии на "Беларуськалии" намерены наверстать упущенное, по итогам года экспорт продукции должен сравняться с показателями 2019 года.
Создать в Беларуси производство нитрата калия решили еще три года назад. В мае 2017-го было подписано соглашение между китайской компанией "Мигао Корпорейшн" и "Беларуськалием". Для реализации проекта было создано совместное предприятие ООО "Белкалий-Мигао". В новый завод инвестировали Br238 млн. Его мощности позволяют производить 80 тыс. т нитрата калия и 62 тыс. комплексных азотно-калийных удобрений в год. Сейчас предприятие загружено в среднем на 70%.
Нитрат калия - специализированное бесхлорное водорастворимое минеральное удобрение. Этот продукт производит ограниченное число предприятий. В Солигорске нитрат калия производят по китайским технологиям из белорусского и импортного сырья. Сейчас продолжаются агрохимические испытания удобрения на различных сельскохозяйственных культурах для расширения сферы применения. Пробные партии уже были направлены в Казахстан, Грецию, Перу, Марокко, Австралию.
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