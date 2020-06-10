Лукашенко: переворота в стране не будет, майдана - тем более

10 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по актуальным общественно-политическим вопросам, где в том числе было уделено внимание ситуации, которая складывается вокруг Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

Одной из основных тем совещания Александр Лукашенко обозначил организационные вопросы избирательной кампании и поддержку в этом плане в работе ЦИК, особенно что касается технической стороны вопроса. "Все, что ЦИК попросит, мы должны оказать эту поддержку", - сказал глава государства.

Он попросил руководителя ЦИК Лидию Ермошину рассказать о текущей обстановке: "Лидия Михайловна, я хочу, чтобы вы все доложили о том, что происходит (я слежу за ситуацией). И вокруг ЦИК, и вокруг вас, что происходит".

"Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана - тем более", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В совещании также приняли участие глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман.-0-