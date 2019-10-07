7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует до конца года посетить ЕС. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил сегодня журналистам в кулуарах форума "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", передает корреспондент БЕЛТА.

"Я надеюсь, что в этом году мы совершим полноценный визит на пространство Европейского союза", - сказал Владимир Макей.

Министр отметил, что информация о визите главы государства станет известна позже. "Мы всегда говорили о том, что визит не должен быть ради визита. Он может быть совершен тогда (и это наш принципиальный подход), когда он подготовлен, когда мы ожидаем конкретных важных результатов от этого визита в плане развития торгово-экономического взаимодействия, политического, гуманитарного сотрудничества и так далее", - подчеркнул он.-0-