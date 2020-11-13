Лукашенко планирует до нового года поделиться полномочиями с другими органами власти

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует поделиться полномочиями с другими органами власти еще по действующей Конституции. Об этом он рассказал сегодня в интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья, передает корреспондент БЕЛТА.

"Часть элиты, так называемой нашей, хотят изменения Конституции, чтобы был баланс, чтобы была ситуация противовесов, сдержек в этой Конституции. То есть ее сбалансировать, уравновесить надо. Вот в чем суть. Я уже это начал делать. Даже при нынешней Конституции никто не мешает. Вот мы насчитали 57 или 70 полномочий Президента, которые по нынешней Конституции можно передать другим органам власти. Мы начали это делать. Чтобы люди посмотрели. Передать полномочия можно. А вот как они понесут эти полномочия - вопрос", - сказал глава государства.

"И по некоторым полномочиям до нового года кое-что народ увидит. Парламент, правительство: хорошо, вот есть пять вопросов, примите решение по ним без Президента. Примете - я закон подпишу, если вы договоритесь. Вот я покажу людям, как можно работать вне вот этой авторитарной системы, которая прописана по Конституции, не нарушая Конституцию", - заявил Александр Лукашенко.-0-