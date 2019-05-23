Лукашенко планирует провести в Нур-Султане встречу с Токаевым и Назарбаевым

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует во время визита в Нур-Султан для участия в саммите ЕАЭС провести встречу с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым главой этой страны Нурсултаном Назарбаевым. Об этом белорусский лидер заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я думаю, несмотря на то, что у нас союзное мероприятие в рамках ЕАЭС в Нур-Султане, нам удастся и с вашим Президентом и с первым Президентом Казахстана переговорить о дальнейших путях нашего сотрудничества", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что очень часто бывал в Казахстане и рад встретиться с послом этой страны накануне своего визита в Нур-Султан. "Я хорошо знаю Казахстан: и юг, и центр, и на севере мне посчастливилось побывать. Прекрасная страна, динамично развивающаяся. Непростые процессы проходят в политической области. Естественно, президентские выборы, особенно смена президента, всегда соответствующим образом отражаются на жизни, на обществе, даже на экономику влияет", - отметил Александр Лукашенко.

"Наша встреча как раз к месту. Думаю, несмотря на короткий промежуток времени, мы сможем основные вопросы обозначить", - добавил Президент.

В свою очередь Ермухамет Ертысбаев подчеркнул, что в Казахстане с нетерпением ждут официального визита белорусского лидера во второй половине текущего года. "Хотим закрепить все то, что было достигнуто 29-30 ноября 2017 года (тогда состоялся официальный визит Нурсултана Назарбаева в Беларусь. - Прим. БЕЛТА), вывести на еще более высокий качественный уровень наши двусторонние отношения", - сказал он.

"Беларусь имеет для нас очень большое значение. Обратите внимание, сопредседатель казахстанско-белорусской межправкомиссии поработал и стал премьер-министром (Аскар Мамин. - Прим. БЕЛТА). Касым-Жомарт Токаев встретился с вами в Беларуси - стал Президентом", - с юмором отметил дипломат.

Посол также высказал пожелание о необходимости более сбалансированного товарооборота между Беларусью и Казахстаном. "Хотели бы, конечно, товарооборот изменить, потому что у нас сейчас резко отрицательное сальдо - почти $700 млн. Кстати, сейчас уже практически все готово. Я и с премьер-министром Румасом встречался, и с первым вице-премьером Турчиным. Беларусь готова сейчас покупать нелегированную сталь, металлический лом, цветные металлы", - добавил дипломат.

В прошлом году товарооборот между Беларусью и Казахстаном достиг почти $900 млн, увеличившись на 30% к уровню 2017 года. При этом белорусский экспорт превысил $783 млн. В первом квартале 2019 года объемы взаимной торговли между странами упали примерно на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го. Товарооборот составил $171,5 млн. Сальдо для Беларуси сложилось положительное в $121,7 млн.

В Казахстан поставляются молоко и молочные продукты, тракторы и седельные тягачи, мебель, грузовые автомобили, лекарства, замороженная говядина, сахар, мясные продукты. Беларусь импортирует нефтепродукты, каменный уголь, рельсы, прокат из нелегированной стали, нефтяные газы, семена льна, хлопковое волокно, лук, чеснок.

Товаропроводящая сеть белорусских предприятий в Казахстане включает более 40 компаний, созданных с привлечением белорусского капитала, а также более 170 субъектов дилерской сети. Функционируют восемь совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования. В Казахстане работают 256 организаций с белорусским участием, в Беларуси действует 45 предприятий с казахстанским капиталом.-0-