Лукашенко планирует в этом году посетить юго-восточные районы Могилевской области

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует в текущем году посетить юго-восточные районы Могилевской области. Об этом глава государства сообщил сегодня, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ближайшее время, даже в этом году, побуду на юго-востоке, я уже планировал. Я там пролетел, посмотрел, но надо сесть и основательно посмотреть, как реализуется эта программа (по развитию юго-восточных районов Могилевской области. - Прим. БЕЛТА). Поэтому встретимся с руководителями и обсудим", - сказал Александр Лукашенко. Президент спросил, как реализуется его указ о социально-экономическом развитии региона и соответствующая областная программа, рассчитанная до 2020 года. Его проинформировали, что, в частности, в Славгороде уже появилось несколько новых предприятий в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, деревообработки.

Глава государства также поинтересовался положением дел в других регионах страны, особенно в плане работы сельскохозяйственных предприятий, как поднимаются слабые хозяйства. "Как живет "Овсянка"? Надо подтягивать. Это одно из сильнейших хозяйств было у нас в Беларуси, не говоря о Горецком районе. Не как "Рассвет" для Кировского района, но очень важное, - заметил Президент. - Горецкий район - ведущий район в стране, его надо поддерживать. Когда-то к "Дажынкам" там порядок навели. Конечно, надо чтобы организация была достойная".

Высказался Александр Лукашенко и о Круглянском районе: "Это приличный район, работать там можно и нужно. Но проблем хватит. Я раз двадцать в год вижу район как на ладони. Там неплохая ситуация, не с нуля начинать. Небольшой район, и правильное в свое время было выбрано направление, надо просто поддерживать".

Президент отметил, что экономика в регионах опирается в основном на сельское хозяйство, поэтому этой отрасли надо уделять особое внимание. Глава государства недавно актуализировал эти темы во время республиканского селекторного совещания по проведению уборочной кампании и рабочей поездки в Ветковский район.

"Я читаю обзоры из интернета: как всегда, у нас есть "умные". Они даже подвергли критике мое заявление о том, что мы должны стремиться к 9,5 млн т зерна, ниже 9 нельзя", - сказал Александр Лукашенко. По его словам, есть соответствующие планы. "У главы Администрации это на контроле, и жестко будем контролировать правительство и, конечно же, вас", - предупредил Президент.

Он пояснил, что аграрии в нынешнем году должны собрать около 700 тыс. т рапса, примерно 7 млн т зерновых колосовых и 1,7 млн т кукурузы на зерно, а также 300-400 тыс. т остальных культур. В результате получается около 9,7 млн т урожая. "А если до зернышка уберем, то можем получить 10 млн т, - добавил Александр Лукашенко. - Все здесь просчитано. Притом это запланировано правительством: более 9,5 млн т всего - от рапса до кукурузы и до зерновых, зернобобовых. Поэтому здесь нет ничего особенного".

Глава государства также напомнил о своем требовании взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота. Он обратил внимание, что в прошлом году в хозяйствах страны погибли 85 тыс. голов молодняка, а это примерно 40 тыс. т говядины. "Сколько мы денег потеряли от этого. Поэтому отсюда мое жесткое требование, - сказал Президент. - Это негоже в наше время, когда обладаем высочайшими технологиями, когда научили технологически содержать не только коров или быков на откорме, свинопоголовье и птицу, но и показали, как надо работать с этим молодняком. У нас к этому наплевательское отношение в отдельных хозяйствах".

Как сообщалось, сегодня Александр Лукашенко согласовал назначение руководителей в Глубокский, Шумилинский, Житковичский, Кормянский, Воложинский, Любанский, Копыльский, Горецкий, Кировский, Круглянский, Осиповичский и Славгородский райисполкомы, а также в администрацию Первомайского района Бобруйска.-0-